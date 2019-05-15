الامارات | «سبورت فور أوول» تختار ماجد حسن نجماً للجولة 24

شكرا لقرائتكم خبر عن «سبورت فور أوول» تختار ماجد حسن نجماً للجولة 24 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شبكة «سبورت فور أوول» الإخبارية عن اختيار مهاجم شباب الأهلي ماجد حسن نجماً للجولة 24 من دوري الخليج العربي. وقالت إن وفداً من الجائزة زار شباب الأهلي، حيث قام الراعي الرئيس للجائزة، عيسى الخاجة، برفقة المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي، عبدالكريم الحاج، بتتويج ماجد حسن بكأس نجم الجولة.

وعبّر ماجد حسن عن سعادته بحصوله على هذه الجائزة المحفزة، وتقدم بالشكر للجماهير الذين قاموا بالتصويت لمصلحته.

وأشارت الشبكة أن اللاعب حسم صدارة الاستفتاء بـ731 صوتاً، بعد تألقه في مباراة النصر، وإسهاماته الكبيرة في تحقيق شباب الأهلي للفوز، ليحصل على الكأس المقدمة من شركة Eaksports المملوكة لعيسى الخاجة.

وجاء نجم الوصل البرازيلي فابيو ليما ثانياً بـ458 صوتاً، بينما حلّ هداف الوحدة والدوري سيباستيان تيغالي في المركز الثالث بـ165 صوتاً.