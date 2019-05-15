الامارات | 5 سيناريوهات «تنهي» الدوري في الجولة 25

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سيناريوهات «تنهي» الدوري في الجولة 25 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسهمت خسارة فريق الشارقة في الجولة 24 من دوري الخليج العربي في زيادة الإثارة في الجولة قبل الأخيرة، التي تنطلق اليوم بفرصة جديدة لـ«الملك» لحسم لقب الدوري، حيث يملك الأمور بيده، وذلك حين يلتقي الوحدة في قمة الموسم.

وتنطلق الجولة 25 وسط احتمالات كثيرة لتحديد بطل المسابقة، إضافة إلى تحديد الفريقين الهابطين، ما قد يفقد الجولة الأخيرة أهميتها وإثارتها، خصوصاً في ظل وجود الأسباب التي قد تجعل الموسم ينتهي عملياً في هذه الجولة. وقد يتبقى فقط الصراع على البطاقة الآسيوية بين الفرق الثلاثة، الجزيرة والعين والوحدة.

لكن يبقى الأهم في القمة والقاع، مع فرصة الشارقة للتتويج، وسعي فريق الإمارات لتأمين البقاء.

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