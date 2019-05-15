الامارات | «أنكل سعيد» يظهر الليلة في «البادل تنس»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أنكل سعيد» يظهر الليلة في «البادل تنس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ الليلة فريق «أنكل سعيد»، بقيادة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس، مشواره في منافسات فئة الفرق ضمن بطولة البادل تنس، وذلك بمواجهة أحد الفرق الصاعدة من الدور الأول، كونه حامل اللقب.

وكانت الفئة المفتوحة للرجال قد شهدت تأهل حاملي اللقب ساندي فاركهارسون وخافيير لوبيز إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزهما على الثنائي محمد الجناحي وسعيد المري، بواقع مجموعتين دون رد، بنتيجة 6-صفر و6-صفر.

كما تأهل إلى الدور ذاته الثنائي مارتن نوستشيسي وسيمون راهمان، بعد تغلبهما على الثنائي ميساس وفيلافاني، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.