الامارات | سيف راشد يشارك أمام الوحدة رغم الإنذارات الثلاثة

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف راشد يشارك أمام الوحدة رغم الإنذارات الثلاثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، في تصريحات صحافية، مشاركة سيف راشد في مباراة الوحدة، اليوم، في الجولة 25 من دوري الخليج العربي، خلافاً لما تردد عن أن اللاعب سيغيب بداعي حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الوصل الأخيرة.

وكان سيف راشد قد حصل قبل الإنذار الأخير أمام الوصل في الجولة 24 على إنذارين سابقين، في مباراتي الجزيرة في الجولة 18 وعجمان في الجولة 19، في حين لم يحصل على إنذار في ثلاث مباريات متتالية في الجولات 20 و21 و23، ما يسمح له بالمشاركة في لقاء اليوم.