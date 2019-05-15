الامارات | «ديوا» يتفوق على دبي لأصحاب الهمم في «سلة الكراسي المتحركة»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة الأولى من بطولة السلة للكراسي المتحركة لأصحاب الهمم، التي انطلقت أول من أمس، بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، إثارة كبيرة، بعدما فاز فريق هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) على فريق دبي لأصحاب الهمم، صاحب الأرض بفارق كبير 38-19، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى، أما في المباراة الثانية ضمن المجموعة الثانية شهدت تفوق فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على فريق هيئة دبي للطرق والمواصلات بنتيجة 34-15، وفي المباراة الثالثة نجح فريق الأنصاري للصرافة من تحقيق الفوز على فريق «دناتا»، بنتيجة ضمن المجموعة الأولى 21-8، فيما كانت المباراة الرابعة والأخيرة من اليوم الأول بين هيئة الصحة بدبي، ومركز البستان، ونجح الأخير في تحقيق الفوز على صحة دبي 16-14. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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