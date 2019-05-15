الامارات | «تحدي الشارقة للشطرنج» يظهر مبكراً بين سالم عبدالرحمن و32 أستاذاً دولياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدي الشارقة للشطرنج» يظهر مبكراً بين سالم عبدالرحمن و32 أستاذاً دولياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبيد الكتبي، منافسات النسخة الـ24 من بطولة الشارقة الدولية للشطرنج، التي تقام برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي انطلقت أول من أمس بمشاركة 146 لاعباً ولاعبة من حملة الألقاب الدولية، الذين يمثلون 25 دولة عربية وأجنبية.

وشهد حفل الافتتاح وانطلاقة البطولة رئيس اتحاد الشطرنج الدكتور سرحان المعيني، ورئيس اتحاد بيلاروسيا انستاسيا ساروكينا، ونائب رئيس الاتحاد الأوزبكستاني للشطرنج حسان توردلييف، وعدد من أعضاء مجالس إدارات الاتحاد وأندية الشطرنج في الدولة.

وخرجت الجولتان الأولى والثانية اللتان انطلقتا عقب حفل الافتتاح دون أي مفاجآت، إذ تمكن المصنف الأول للبطولة سالم عبدالرحمن من تحقيق الفوز فيهما، ليعتلي الصدارة رفقة 32 لاعباً حققوا النتيجة ذاتها، من بينهم الرباعي الإماراتي عثمان موسى وأحمد فريد وخالد الطاهر وحمد عصام.

وأعرب الدكتور عبيد الكتبي، عن سعادته بما شهده من إمكانات لنادي الشارقة للشطرنج، هذا الصرح الرياضي الكبير الذي يدعو للفخر لوجوده في دولة الإمارات.

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وقال في تصريحات صحافية: «إن استمرار نشاط بطولة الشارقة الدولية للعام 24 على التوالي يؤكد مدى تأثير هذه البطولة على الساحة الدولية، والتأثير الإيجابي الذي تقوم به لخدمة لعبة الشطرنج في المنطقة والعالم، بدليل هذه المشاركة للاعبين واللاعبات من حملة الألقاب الدولية».

وأضاف: «مثل هذه البطولات ما كان لها أن تكتسب السمعة الدولية الكبيرة إلا من خلال الدعم الذي تقدمه القيادات الرشيدة والتي تدعم كل الألعاب الرياضية على السواء، لتكون الرياضة مواكبة للتطوير الواضح الذي تشهده الدولة في المجالات كافة».

من جانبه، قال الشيخ سعود المعلا، إن بطولة الشارقة الدولية للشطرنج وما تحظى به من مشاركة كبيرة من خارج الدولة سواء من لاعبين ولاعبات أو حكام دوليين، تظهر مدى ما تحظى به البطولة من اهتمام وتميز.

وأضاف: «البطولات التي ينظمها نادي الشارقة للشطرنج أصبحت مثالاً، وترغب دول آسيا في الاستفادة من تجربتنا في هذا المجال، ما دفع بأكثر من مسؤول في اتحادات قارية لحضور حفل الافتتاح ومتابعة منافسات البطولة».

الرباعي الإماراتي عثمان موسى وأحمد فريد وخالد الطاهر وحمد عصام حققوا نتائج جيدة في الجولتين الأوليين.