الامارات | «شرطة دبي» و«الإمارات» إلى نصف نهائي «سباعيات كأس التسامح»

شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة دبي» و«الإمارات» إلى نصف نهائي «سباعيات كأس التسامح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز فريقا «شرطة دبي» و«الإمارات للتسامح» مقعديهما إلى نصف نهائي النسخة الأولى من بطولة «كأس التسامح» لسباعيات كرة القدم، عقب نجاحهما في تحقيق انتصارهما الثاني على التوالي، الذي جاء لفريق شرطة دبي على حساب «الشؤون الإسلامية» بنتيجة 6-صفر، ولفريق الإمارات للتسامح على «هيئة الطرق» 12-1، أول من أمس، لحساب ثانية جولات المجموعة الثانية في البطولة المقامة حالياً على ملاعب نادي بلدية دبي والمخصصة للاعبين فوق سن 43 عاماً، وتمتد حتى 21 الشهر الجاري، بمشاركة ثمانية فرق تمثل الدوائر الحكومية في دبي.

وعزز فريقا «شرطة دبي» و«الإمارات للتسامح» صدارتهما المشتركة لفرق المجموعة الثانية برصيد ست نقاط لكل منهما، ليضمنا بذلك تأهلهما إلى نصف نهائي البطولة الذي يقام الأحد المقبل، بغض النظر عن مواجهتهما الخميس المقبل في ختام دوري المجموعات، خصوصاً أن فريقي «هيئة الطرق» و«الشؤون الإسلامية» تجرعا هزيمتهما الثانية على التوالي، التي أبقتهما متذيلي الترتيب برصيد صفر من النقاط.

وجاءت الأهداف الستة لفريق «شرطة دبي» في مرمى منافسه «الشؤون الإسلامية» عبر أيوب حسين (هدفان) وهدف لكل من نادر راشد ومحمد عتيق وسعيد راشد ومحمد علي، وعلى الطرف الآخر سجلت ثانية المباريات ظهور الـ«هاتريك» في ثلاث مناسبات بعد أن نجح مروان محمد ومحمد عمر وعيسى جمعة في تسجيل كل منهما ثلاثة أهداف لصالح فريقهم «الإمارات للتسامح»، والتي اتبعت بهدف لكل من جمال سيف، وخالد راشد وإبراهيم سلطان، فيما حمل الهدف اليتيم لهيئة الطرق والمواصلات توقيع لاعبه إبراهيم سلطان.