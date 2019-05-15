الامارات | سالم القاسمي: دورة «ناس» أفضل إعداد لمونديال الفتيات

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم القاسمي: دورة «ناس» أفضل إعداد لمونديال الفتيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس اتحاد المبارزة، المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، أن دورة ند الشبا جاءت في توقيت مناسب لتجهيز لاعبات المنتخب لبطولة كأس العالم، التي تستضيفها دبي بنادي شباب الأهلي، الجمعة المقبل، لافتاً إلى أنها فرصة جيدة للاحتكاك بلاعبين ولاعبات كبار من مدارس مختلفة أوروبية وعربية.

وقال في تصريحات صحافية «أصبحت دورة ند الشبا حلم كل لاعب ولاعبة، ومنحت مكانة أفضل للألعاب الفردية، خصوصاً من ناحية المتابعة الجماهيرية، كما أعطتنا دافعاً وحافزاً أكبر لتطوير المبارزة».

وأوضح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، أن المبارزة حققت العديد من المكاسب، بفضل إدراجها ضمن قائمة ألعاب الدورة للعام الثالث على التوالي، مشيراً إلى أن المشاركة تزداد من عام لآخر، والمستوى الفني يتطور، وقال: «ركزنا في السنوات الماضية على الأشبال والناشئين من أجل تأسيس جيل قوي، وبدأنا نحصد ثمار هذا العمل، من خلال بروز جيل جديد، عندما نستثمر في اللاعبين الصغار وبمتابعة من مدربين على مستوى عال سيكون لدينا أبطال للمستقبل».

وصرح رئيس اتحاد الإمارات للمبارزة أن دورة ند الشبا تحولت إلى بطولة عالمية تستقطب أفضل اللاعبين في الساحة الدولية، ومن مختلف الجنسيات، ما يسهم في تطوير مستوى لاعبينا بفضل الاحتكاك بهم، وقال: قمنا بتنظيم معسكر على هامش البطولة حتى يحصل لاعبونا ولاعباتنا على فرصة الالتقاء والمعايشة مع الأبطال.