الامارات | كينولت يتقدم 151 مركزاً ويقترب من «غولف موانئ دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن كينولت يتقدم 151 مركزاً ويقترب من «غولف موانئ دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم السويدي ماركوس كينولت من المركز 169 إلى المركز 18 في ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، بعدما توج بلقب بطولة الماسترز البريطانية، وهو أول ألقابه في الجولة، ليعزز فرصة تواجده في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تختتم موسم الجولة الأوروبية على ملاعب عقارات جميرا للغولف في نوفمبر المقبل.

وحصل كينولت بفضل هذا الفوز على 710 نقاط ليرفع مجموعه الكلي إلى 791.2 نقطة، وتقدم 151 خطوة دفعة واحدة ليحتل المركز 18 في ترتيب «السباق إلى دبي»، بعدما أنهى المنافسات بفارق ضربة واحدة عن الثلاثي الاسكتلندي روبرت ماكينتاير وإيدي بيبريل حامل اللقب والإنجليزي مات والاس، بعد منافسة قوية على ملعب نادي هيلسايد للغولف.