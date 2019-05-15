الامارات | «بن ثاني» يفوز ببرونزية الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «بن ثاني» يفوز ببرونزية الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق بن ثاني المركز الثالث في منافسات بطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، بعدما تغلّب على فهود زعبيل في المباراة الترتيبية (3-صفر)، بواقع (25-21) و(25-21) و(25-19)، والتي فرض فيها «بن ثاني» سيطرة مطلقة من بدايتها إلى نهايتها، بينما ظهر فهود زعبيل مرهقاً بعد المباراة الماراثونية في نصف النهائي أمام دبي 2021. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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