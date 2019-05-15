الامارات | الجزيرة يدافع عن المركز الثالث أمام الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يدافع عن المركز الثالث أمام الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل الجزيرة تحقيق الفوز اليوم على الظفرة والحصول على النقاط الثلاث، من أجل التمسك بأمله في احتلال المركز الثالث لبطولة دوري الخليج العربي، الذي يؤهله للمشاركة في أبطال آسيا الموسم المقبل بشكل مباشر دون خوض مباراة الملحق، وذلك عندما يستضيف الظفرة على استاد محمد بن زايد، الساعة العاشرة مساء، ضمن الجولة قبل الأخيرة.

ويحتل الجزيرة حالياً المركز الثالث بـ44 نقطة، وليس أمامه سوى تحقيق الفوز، في ظل فارق النقطة مع الوحدة والعين الرابع والخامس ولكل منهما 43 نقطة، وبانتظار ما ستسفر عنه مباراة العين والوصل، ولقاء الوحدة أمام والشارقة اليوم أيضاً.

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ويدخل الجزيرة المباراة الأخيرة له على ملعبه هذا الموسم بروح معنوية عالية بعد فوزه على فريق الإمارات في الجولة الماضية بثلاثة أهداف دون رد ، لكنه من المتوقع أن يلعب اليوم بحذر إلى حد كبير، خصوصاً أن الظفرة سيلعب هو الآخر لتعويض خسارته الثقيلة أمام الفجيرة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الماضية، ولم يتحدد موقف المدافع فارس جمعة من المشاركة في المباراة من عدمه بعد تعرّضه للإصابة، وإن كانت احتمالات غيابه كبيرة لعدم المجازفة به.

ويأمل الظفرة تحقيق نتيجة إيجابية تحفظ له ماء الوجه وتساعد في تحسين وضعه في جدول الترتيب، في ظل احتلاله المركز العاشر برصيد 28 نقطة، ومن المتوقع أن يلعب بأسلوب هجومي مع مراقبة أهم مفاتيح لعب الجزيرة ومصادر خطورته.

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