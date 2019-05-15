شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن مدافع إفريقي ويراقب مهاجم سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثف مسؤولو النادى الأهلى مفاوضاتهم من أجل البحث عن لاعب ديفندر إفريقى، لينضم للفريق خلال الفترة المقبلة لتدعيم خط الوسط، وفقا للخطة التى تم وضعها لتدعيم كافة الخطوط، من أجل إعادة بناء فريق قوى، يكون بمقدوره الفوز بدورى رابطة الأبطال الإفريقى فى نسخته المقبلة.

يأتى هذا فى الوقت الذى دخل فيه حسام حسن، مهاجم سموحة، ضمن حسابات الجهاز الفنى للأهلى، بعدما ظهر اللاعب بمستوى متميز خلال مواجهة الفريقين الأخيرة، ولاقى استحسان الجهاز الفنى للفريق بقيادة مارتن لاسارتى.

فيما يخضع وليد سليمان ومروان محسن، ثنائى الفريق الكروى الأول، لاختبار طبى، اليوم، لتحديد مدى قدرتهما على المشاركة أمام إنبى، فى المباراة المقررة غداً الخميس، ضمن مباريات الدورى، بعدما اشتكى الثنائى من بعض الآلام عقب مشاركتهما فى مواجهة سموحة الأخيرة. وحرص الجهاز الفنى، بقيادة لاسارتى، على وضع برنامج استشفائى خاص للثنائى، لتجهيزهما لتفادى تفاقم إصابتهما ما قد يترتب عليه غيابهما عن الفريق لفترات طويلة، خصوصاً أنهما من العناصر الأساسية التى يعول عليها الجهاز الفنى خلال المباريات المتبقية، التى يسعى الجهاز الفنى لحسم اللقب خلالها.

وسيؤدى الفريق مرانه الرئيسى اليوم بملعب التتش بالجزيرة، بعدها يعلن المدير الفنى أسماء اللاعبين الذين سيخوضون مواجهة إنبى، ليتوجهوا بعدها مباشرة إلى أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة، للمبيت به استعداداً للمواجهة. وعقد لاسارتى جلسة مع لاعبيه شاهدوا خلالها ملخصا لمباريات فريق إنبى الأخيرة فى الدورى، للوقوف على نقاط القوة والضعف لاستغلالها خلال المباراة المقبلة.

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كان الفريق قد استأنف تدريباته، أمس الأول، على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب خوض مباراة سموحة مساء السبت الماضى، وفقاً لرؤية المدير الفنى الذى يسعى لمنح لاعبيه قسطا من الراحة، لتفادى تعرض أى منهم لإصابة قد تحرم الفريق من جهوده.

واطمأن الجهاز الفنى على حالة أيمن أشرف، الذى تعرض لكسر فى الأنف خلال مواجهة سموحة، وهو ما سيدفعه إلى ارتداء واق للأنف خلال مشاركته فى المباراة المقبلة، حال استقرار الجهاز الفنى على الدفع به خلالها.

من جانبه، شدد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، على صعوبة مواجهة إنبى، لافتاً إلى أنه يدخل المواجهة بحثًا عن مواصلة الانتصارات، وحصد النقاط الثلاث، من أجل استكمال مشوار السعى للاحتفاظ باللقب الذى لن يأتى إلا من خلال عدم التفريط فى أى نقطة فى مشوار المباريات المتبقية فى الدورى.

وأضاف المدير الفنى أن صعوبة المواجهات الأخيرة تكمن فى سعى كل فريق نحو تحقيق أهدافه وتعديل أوضاعه فى جدول المسابقة، مثلما حدث فى مباراة سموحة الأخيرة، التى تأخر الفوز خلالها إلى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، مؤكداً أن لاعبيه يتمتعون بميزة تضعهم فى وضع الأفضلية عن بقية فرق الدورى، وتتمثل فى التركيز الشديد داخل الملعب من البداية للنهاية.

وأشار لاسارتى إلى أنه يحترم جميع منافسيه دون النظر إلى وضعية أى منهم فى جدول المسابقة، وهو ما يدفعه ولاعبيه لخوض المواجهات، وكأنها بمثابة مباريات كؤوس.

من ناحية أخرى، أجرى عمرو جمال، مهاجم الفريق الكروى الأول، أشعة للاطمئنان على إصابته فى العضلة الأمامية، حيث أثبتت تحسن حالة اللاعب الذى يخضع لبرنامج تأهيلى للتعافى من الإصابة.