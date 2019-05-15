بيراميدز يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام وادي دجلة في الدوري الممتاز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل الإيجابي امام فريق وادي دجلة بنتيجة 1-1 خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي، في اطار الجولة 32 من الدوري الممتاز لكرة القدم.
وأنهى وادي دجلة الشوط الأول متقدمًا على بيراميدز بهدف محمد هلال بعد مرور 9 دقائق من بداية المباراة.
وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب إيرك تراوري من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 66 من زمن المباراة.
بتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 66 في المركز الثالث بنفس رصيد الزمالك، صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما رفع دجلة رصيده إلى النقطة 36 في المركز العاشر من جدول المسابقة.
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