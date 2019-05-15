شكرا لقرائتكم خبر عن غريزمان خارج أسوار أتلتيكو مدريد.. نهاية الموسم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (مدريد)

أعلن أنطوان غريزمان مهاجم فرنسا ونادي أتلتيكو مدريد، عبر فيديو نشره على حساب النادي على «تويتر» اليوم (الثلاثاء) إنه سيغادر الفريق في نهاية الموسم.

وأضاف غريزمان (28 عاما) أنه أبلغ دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو والمدير التنفيذي ميجل أنخيل خيل مارين بقراره ووجه كلامه لعشاق النادي في الفيديو.

وقال «أرغب في إبلاغ الجماهير التي منحتني الحب والمساندة بقراري الرحيل للبحث عن تحديات جديدة».