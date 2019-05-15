أبها وضمك يحددان رفيقهما بدوري المحترفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تطل اليوم الفرق الـ 20 المشاركة في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، في توقيت واحد، وذلك عندما تخوض الجولة الـ 38 الأخيرة.

وعقب تأهل أبها كبطل، وضمك كوصيف، إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ستكون المنافسة على البطاقة الثالثة المباشرة على أشدها بين العدالة صاحب المركز الثالث برصيد 60 نقطة، والخليج الرابع برصيد 59 نقطة.

ومن يخفق في خطف البطاقة المباشرة من بين العدالة والخليج، سيخوض ملحق الصعود.

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ويواجه العدالة نظيره ضمك (64 نقطة) الذي ضمن الصعود، وفي حال فوز العدالة يضمن التأهل مباشرة، أما تعثره فيربطه بنتيجة مباراة الخليج مع أبها، الصاعد الأول برصيد 68 نقطة.

ويلعب الطائي السادس برصيد 54 نقطة مع الكوكب العاشر برصيد 48 نقطة الذي ضمن البقاء في الدوري.

وفي مباريات تحديد الهابطين، يلعب هجر الـ 18 برصيد 44 نقطة، مع نظيره العين التاسع برصيد 49 نقطة، ويلتقي الوشم صاحب المركز قبل الأخير برصيد 43 نقطة مع النجوم الـ 13 برصيد 47 نقطة.

ويواجه الشعلة الـ 17 برصيد 45 نقطة فريق جدة الثامن برصيد 50 نقطة. ويلعب النهضة الـ 16 برصيد 46 نقطة مع العروبة الأخير (هبط رسميا).

ويلتقي القيصومة الـ 15 برصيد 46 نقطة مع الجيل الخامس برصيد 56 نقطة، ويواجه الأنصار الـ 14 برصيد 46 نقطة الجبلين الـ 12 برصيد 47 نقطة، ويلتقي المجزل الـ 11 برصيد 47 نقطة مع نجران السابع برصيد 51 نقطة.