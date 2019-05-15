تتويج النصر بالدوري يحطم أرقاما زرقاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

حذر رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سعود السويلم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم من الاستهانة بالباطن الخميس المقبل في ختام دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وعدم الاستسلام لما يكتب حول ضمان الفريق تتويجه باللقب.

وحسب مصادر الصحيفة، فقد شدد السويلم على تذكير اللاعبين بعدم تحقيق النادي أي منجز يذكر في الموسم الحالي حتى الآن رغم ضخ الملايين لصناعة فريق قوي يقوده نجوم بارزون أمثال نورالدين أمرابط وأحمد موسى وعبدالرزاق حمدالله، مؤكدا لهم أيضا أنه من الوارد خروج الفريق من الموسم خالي الوفاض، وإفساد فرحة الجماهير التي ستحضر لقاء الباطن باستاد الملك فهد الدولي كما حدث في مباراة الاتحاد بالدوري والتي خسرها الفريق نتيجة الإفراط في التفاؤل.

وطالب اللاعبين بالفوز وعدم الالتفات إلى نتيجة الوصيف الهلال في مباراته أمام الشباب.

وينوي النصر من خلال مواجهة الباطن، مواصلة تحطيم الأرقام القياسية هذا الموسم على صعيد دوري المحترفين وكسر أرقام منافسه الهلال في موسم 2016-2017.

Advertisements

النصر حال تتويجه باللقب

1 الأكثر فوزا بواقع 22 مباراة وسيحطم الرقم 21 الذي سجله الهلال

2 الأعلى رصيدا من حيث النقاط بواقع 70 نقطة، وسيحطم الرقم 66 المسجل للهلال

3 قبل تتويجه، حطم عدد الأهداف المسجلة في دوري المحترفين بوصوله للرقم 67 قابل للزيادة كأعلى رقم قياسي بعد أن حطم رقم الهلال (63 هدفا).

4 هدافه عبدالرزاق حمدالله بتسجيله 32 هدفا حطم أعلى رقم قياسي في تاريخ دوري المحترفين، وقد يحطم الرقم الأعلى في الدوري (33 هدفا لحمزة إدريس).

5 رقم قياسي آخر لحمدالله من حيث التسجيل في مباريات متتالية بدوري المحترفين (12 هدفا) متجاوزا الرقم المسجل للاعب الهلال ويسلي لوبيز (11هدفا).