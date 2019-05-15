الكوكي يقود ضمك بدوري المحترفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة اتفاق مجلس إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبونخاع، مع المدرب التونسي محمد الكوكي، على تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم في موسمه الأول بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الموسم المقبل) بعد أن نجح الفريق في الصعود للمرة الأولى في تاريخه كثاني دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى خلف جاره أبها.



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