نجاح عملية الفرج بألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة أكد نادي الهلال أمس أن لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم سلمان الفرج، أجرى أمس عملية لعلاج الفتق في ألمانيا، كللت بالنجاح دون أن يعلن الزمن المتوقع لعودة اللاعب للانخراط في التدريبات وإمكانية لحاقه بمشوار الفريق في دوري أبطال آسيا عقب تأهله إلى دور الـ 16 من عدمه، إلا أنه من المرجح أن يتم تهيئة اللاعب للموسم الجديد بعد أن شارف الموسم المحلي على نهايته تماما، حيث تبقت جولة واحدة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تجرى الخميس المقبل.



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