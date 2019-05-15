شكرا لقرائتكم تعادل ايجابي بين بيراميدز ووادي دجلة 1-1 فى الجولة الـ 32 بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل بيراميدز مع وادى دجلة بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء ، الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى، فى إطار الجولة الـ 32 بالدورى الممتاز.

تقدم وادى دجلة بهدف أحرزه محمد هلال فى الدقيقة 9 من عمر اللقاء، وتعادل البوركينى إيريك تراورى لبيراميدز فى الدقيقة 66.

بهذه النتيجة، يواصل بيراميدز إهدار النقاط والابتعاد عن المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 66 نقطة فيما يرتفع رصيد وادى دجلة للنقطة 36 فى المركز العاشر، وينتظر مبارياته المتبقية أمام حرس الحدود والإنتاج الحربى لحسم بقائه بالدورى الممتاز.

وسيطر الفريق الدجلاوى على مجريات الشوط الأول، وأهدر محمد هلال وإبراهيما نداى أكثر من هدف محقق أمام مرمى المهدى سليمان، وألغى الحكم المكسيكى الهدف الثانى لدجلة الذى أحرزه هلال فى الدقيقة 16 من عمر المباراة بداعي التسلل.

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فى المقابل حاول لاعبو بيراميدز إدراك هدف التعادل وكاد البوركينى إيريك تراورى يسجل إلا أن محمد عبد المنصف حارس مرمى دجلة نجح فى التصدى لتسديدة اللاعب البوركينى فى الدقيقة 25، وحافظ على نظافة شباكه.

ومع بداية الشوط الثانى، أجرى الأرجنتينى رامون دياز تعديل على خطة اللعب، بخروج كينو ومحمد مجدى قفشة، ونزول الإكوادوري جون سيفونتي، لينجح بيراميدز فى العودة للمباراة والسيطرة على مجريات الشوط الثانى، حتى نجح تراورى فى إدراك التعادل وحاول الفريقين تسجيل هدف لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. فى حراسة المرمى: المهدى سليمان، فى الدفاع: عمر جابر - على جبر - عمر الميدانى - رجب بكار، فى الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراورى - محمد مجدى قفشة - عبد الله السعيد، فى الهجوم: كينو - عمر خربين.

كما خاض دجلة المباراة بتشكيل مكون من.. فى حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، فى الدفاع: إسحاقو يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعى - محمد عادل جمعة، فى الوسط: أحمد سعيد - بوزاس فاسيلوس - محمد عبد العاطى - إبراهيما نداى، فى الهجوم: محمد هلال - أحمد حسن.