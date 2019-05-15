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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة

ترتيب هدافي الدوري المصري، حيث شهدت المسابقة إقامة مباراة واحدة بين بيراميدز ووادي دجلة، على ستاد "الدفاع الجوى"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ32، ولازال أحمد علي كامل مهاجم المقاولون العرب يتربع على الصدراة بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ترتيب هدافي الدوري المصري، حيث ظل أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على صدراة الهدافين برصيد 18 هدفاً، يليه كل من محمود علاء مدافع الزمالك و خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري بنفس رصيد الأهداف وهي 14 هدفاً، ثم صلاح أمين مهاجم فريق النجوم برصيد 12 هدفاً، ثم حسام باولو مهاجم الداخلية 11.

ترتيب هدافي الدوري المصري وبيراميدز يكتفي بالتعادل أمام الداخلية

ترتيب هدافي الدوري المصري، حيث اكتفى فريق بيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1 مع فريق وادي دجلة، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر المسابقة.

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أحرز الهدف الأول لوادي دجلة اللاعب محمد هلال بالدقيقة 8 من عمر الشوط الأول، وذلك بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله داخل منطقة الجزاء ليضعها في الشباك.

بينما أحرز هدف التعادل لفريق بيراميدز اللاعب إيريك تراوري بالدقيقة 66 من عمر المباراة، بعدما تلقى الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، ليضعها في الشباك.

بهذا التعادل ارتفع رصيد بيراميدز إلى 66 نقطة ليتساوى مع الزمالك في عدد النقاط، بينما ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 36 نقطة يحتل بهم المركز الـ10.