شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواصل استعدادته لمباراة الإنتاج الحربى وبرنامج تأهيلى لأحمد جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى تدريباته اليومية استعداداً لمباراته بالجولة الثالثة والثلاثين من الدورى والتى تجمعه بنظيره الإنتاج الحربى وهى المباراة المقرر إقامتها فى العاشرة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش بالسويس.

وركز الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق خلال المران الذى استمر 90 دقيقة على أرض استاد النادى المصرى فى بورسعيد، على النواحى الخططية وخاصة المتعلقة منها بالانتشار الطولى والعرضى وكذلك تبادل المراكز والتحرك بدون كرة.

فيما خاض حراس المرمى مراناً شاقاً تحت إشراف مدربهم الكابتن مصطفى كمال، بينما واصل الثنائى أحمد جمعة وإسلام عطية برنامجهما التأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى.

وخاض المصرى البورسعيدى مباراة ودية أمام الإسماعيلى، مساء الاثنين الماضى، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، سجل أيمن ندا للمصرى وحازم مرسى للإسماعيلى.

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ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الداخلية المقرر لها الجمعة المقبلة على استاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام .

كما يغيب إيزى إيميكا، لاعب المصرى، عن مباراة الإنتاج الحربى بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق أمام حرس الحدود فى الجولة 32 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم والتى انتهت بفوز الحرس بهدف واحد لا شيء.