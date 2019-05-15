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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حراس الإيجيبشيان ليج يتقمصون دور الـ"جان" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك الدورى المصرى عددا كبيرا من حراس المرمى الذين يمتلكون فنيات عالية فى هذا المركز فى عدد من الأندية الكبار، أمثال الأهلى والزمالك وبيارميدز وسموحة ومصر المقاصة.
كما يمتلك حراس المرمى بالجانب الجسمانى لهم فهم أيضا يتمتعون بجانب من الشياكة والأناقة التى تميزهم، خاصة أن الأطوال التى يتمتعون بها أضفت الهيبة على مظهرهم.
ويرصد الخليج 365 لقطات توضح جانب من شياكة حراس الإيجيبشيان ليج فى الصور التالية:
محمد أبو جبل حارس سموحة
أحمد الشناوى حارس بيراميدز
أحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة
أحمد عادل فى جانب من الشياكة
شريف إكرامى 1
شريف إكرامى حارس الأهلى و أحمد الشناوى حارس بيراميدز
عمر صلاح حارس الزمالك
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