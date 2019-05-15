شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: نتيجة مباراة دجلة وبيراميدز خارج التوقعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن فريق وادى دجلة يقدم أداء مميزا خلال هذا الموسم مع مديره الفنى اليونانى تاكيس جونياس الذى يصر على خوض المباريات بطريقة معينة، مشيراً إلى أن مباراة دجلة مع بيراميدز ستكون خارج التوقعات.
ويواجه بيراميدز نظيره وادى دجلة بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ 32 ببطولة الدورى الممتاز.
وأشار حازم إمام فى تصريحات لقناة اون سبورت، إلى أن بيراميدز يمتلك لاعبين مميزين فى جميع الخطوط وأصبح أحد فرسان الكرة المصرية، مؤكداً أن الفريق سيواجه صعوبة أمام دجلة بسبب طريقة لعب الفريق الدجلاوى.
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