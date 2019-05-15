شكرا لقرائتكم خبر عن إينو لـ"سوبر كورة": الدورى المصرى شبه الإنجليزي.. وهذا اللاعب ينافس عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد معتز اينو لاعب النادي الأهلي السابق أن بطل الدورى المصري للموسم الحالي صعب التكهن به وإن كانت أمانيه تذهب للمارد الأحمر لحسم اللقب من منافسه التقليدى نادي الزمالك. لقراءة تفاصيل التصرحات الخاصة لنجم النادي الأهلي معتز اينو اضغط هنا..

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