شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى استعداداً لإنبي.. جمل خططية وتعلميات للمدافعين والمهاجمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، على تنفيذ عدة جمل تكتيكية في مران الفريق اليوم الثلاثاء، من أجل تطبيقها خلال لقاء إنبي بالجولة الـ30 للدوري مساء بعد غد ، الخميس، بالدوري الممتاز بحثاً عن الفوز بالنقاط الثلاثة.

وقام لاسارتي بتدريب لاعبي الفريق على اللعب من "لمسة واحدة" وكذلك التسديد من خارج المنطقة الجزاء حيث قام بتدريب اللاعبين على التصويب من خارج منطقة المرمى كإحدى الوسائل التى يلجأ لها افريق من أجل إختراق حصون انبي الدفاعية لزيارة الشباك وتحقيق الفوز بالنقاط الثلاثة.

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كما وجه المدير الفني تعليمات خاصة للمدافعين لأحكام الرقابة على مفاتيح لعب الفريق البترولي وشه المران كذلك توجيه المهاجمين باستغلال الفرص التى تُتاح لهم أمام مرمى الخصم.

الاهلي يدخل لقاء انبي مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدف وإهتزت شباكه 18 مرة ، فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً.