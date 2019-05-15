شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي عبد الرازق مديراً فنياً لمنتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولي ميمي عبدالرزاق المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي ، المهام الفنية لفريق منتخب السويس خلفا لعلاء نوح المدير الفني السابق للفريق الساحلي . ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة نادي منتخب السويس برئاسة محمد هلال جلسة مع ميمي عبد الرازق خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل توقيع العقود بشكل رسمي والاستقرار علي الجهاز الفني المعاون للمدير الفني الجديد .

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