شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هبوط النجوم والداخلية.. الحضرى يتصدر 5 لاعبين يرفعون شعار "نسألك الرحيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تأكد هبوط ناديى النجوم والداخلية للقسم الثانى أصبح هناك خمسة من كبار نجوم الكرة المصرية معروضين للبيع فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى ظل رفضهم الاستمرار مع الناديان فى دوري المظاليم ونرصدهم فى السطور التالية..

*عصام الحضرى

حارس مرمى النجوم سيكون مطالباً بتحديد وجهته خلال الايام المقبلة بعد هبوط ناديه رغم عدم ظهوره بشكل مستمر مع الفريق بسبب الإصابة .

وأبدى الحضرى، حزنه على هبوط فريقه لدورى القسم الثانى رسميًا، بعد حصد 25 نقطة من 32 مباراة خاضها بالدورى الممتاز حتى الآن ، متمنيًا التوفيق لهم فى المرحلة المقبلة، والعودة سريعًا للدورى.

وعن مستقبله فى المرحلة المقبلة، قال السد العالى: "عقدى مع النجوم ينتهى بنهاية الموسم الحالى، ولم أشارك معهم إلا فى مباراتين فقط أمام الزمالك والإسماعيلى، ثم تعرضت للإصابة فى العضلة الأمامية وابتعدت على إثرها عن المشاركة".

وتابع الحضرى حديثه: "حاليًا أخوض تدريباتى مع النجوم بشكل منتظم، كما أخوض تدريبات فردية يومًا للحفاظ على لياقتى، لكننى لم أحسم وجهتى المقبلة بعد الرحيل عن النجوم، فقد انتقل لنادى آخر، وكل شىء وارد".

*حسام باولو

هداف الدورى العام موسمين سابقين، وصاحب الـ 35 عاماً، كان يبحث استعادة لقب الهداف مع ناديه الداخلية بعدما رفع رصيده للرقم 11 ليحتل المركز الرابع فى سباق الهدافين لولا الصدمة التى فاجأته بتأكد هبوط فريقه للقسم الثانى ورحيل مدربه علاء عبد العال الذى كان صانع قصة نجاحه مع الداخلية فى كل موسم ، ليتأكد رحيله عن الفريق .

*صلاح أمين

لم يرتد القميص الأحمر أو الأبيض، ولم يظهر سوى فى مباراة واحدة مع منتخب مصر فى 2 أكتوبر 2009 أمام منتخب موريشيوس، ولكنه يستحق عن جدارة أن يبقى مُتعهد تسجيل الأهداف العالمية فى الملاعب المصرية، بعدما تفنن فى المواسم الأخيرة فى تسجيل الأهداف الأسطورية التى تكشف عن موهبة لا مثيل لها.

صلاح أمين مهاجم النجوم صاحب الـ37 عاماً يحتل المركز الخامس فى قائمة هدافى الدورى العام برصيد تسعة أهداف ورغم ذلك هبط فريقه للقسم الثانى وأصبح مطالباً بالبحث عن نادى أخر .

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*محمود فتح الله

استقر محمود فتح الله مدافع النجوم، على الرحيل عن صفوف فريقه فى نهاية الموسم الجارى، بعد التأكد من هبوط النجوم رسميًا لدورى القسم الثانى.

وتلقى فتح الله عروض عديدة الشفوية من بعض أندية الدورى الممتاز، لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، إلا إن اللاعب قرر تأجيل حسم تلك العروض بشكل رسمى، وطلب الحصول على مهلة لحين دراسة كافة العروض التى تلقاها للوقوف على أفضلها، ومن ثم تحديد وجهته المقبلة.

*محمد صبحى

أصبح من المؤكد رحيل الحارس الدولى محمد صبحى عن الداخلية بعد هبوطه رسميا إلى دورى القسم الثانى.

ويفاضل صبحى حاليا بين عدة عروض تلقاها من أندية الممتاز لضمه مطلع الموسم المقبل بعد تقديمه مستوى جيد مع فريقه خلال الموسم الحالى.

وانتقل الحارس الدولى للداخلية فى صفقة انتقال حر مطلع الموسم الجارى بعد فسخ تعاقده مع مصر المقاصة.