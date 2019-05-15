شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعيد 4 مصابين قبل مواجهة بتروجيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران سموحة اليوم ،الثلاثاء، استعدادا لمواجهة بتروجت يوم الثلاثاء المقبل، عودة المصابين وهم سيد فريد وحمدي زكي واحمد ابو الفتوح ومحمود عزت .

وطالب حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري بنسيان مباراة الاهلي والتركيز فقط علي المباراة المصيرية المقبلة أمام بتروجت ، مطالباً اللاعبين بالفوز باللقاء الذي يعتبر بمثابة 6 نقاط نظراً لموقف الفريقين في الدوري .

وتُعد مباراة سموحة وبتروجت مصيرية للفريقين إذ يتواجد الأول في المركز 15 برصيد 35 نقطة، ويتواجد الثاني في المركز 16 برصيد 34 نقطة.