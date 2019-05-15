شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 14 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 14 / 5 / 2019 شهدت العديد من الاحداث والاخبار الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

لاسارتى يتحدث عن صعوبة مباراة إنبى

أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مباراة إنبي المقرر لها بعد غدٍ، الخميس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. أضاف لاسارتي: «نخوض مباراة إنبي بحثًا عن مواصلة الانتصارات، وحصد الثلاث نقاط، من أجل استكمال مشوار السعي للفوز باللقب.» وأوضح فى تصريحات للموقع الرسمي للنادى أن الجهاز الفني يسعى لتحقيق أهدافه التي وضعها، والتي تتمثل في ضرورة تحقيق الفوز، وعدم التفريط في أي نقطة في مشوار المباريات المتبقية في عمر المسابقة من أجل الفوز باللقب. وأشار لاسارتي، إلى أنه قد أكّد على توقعاته بصعوبة جميع المباريات المتبقية للفريق في الدوري كما حدث مؤخرًا في مباراة سموحة، مؤكدًا أن الجميع يتطلع لتحقيق أهدافه مع اقتراب المسابقة من خط النهاية، ومن ثم باتت جميع المباريات صعبة للغاية سواء في القمة أو في رحلة الهروب من الهبوط. وذكر المدير الفني للفريق، أن الأهلي يحترم جميع منافسيه ولكن في الوقت نفسه فإن الفريق يخوض مواجهاته المتبقية في الدوري بحثًا عن هدف واحد وهو تحقيق الفوز فقط من أجل انتزاع اللقب مؤكدًا على ثقته الشديدة في قدرات وإمكانيات لاعبي الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة رحلة الانتصارات

جهاز الأهلى يطمئن على وليد سليمان ومروان محسن قبل مران اليوم

حدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، مصير الثنائى، وليد سليمان ومروان محسن، لاعبا الفريق قبل المران المسائى، اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة من إنبى بعد غد الخميس.وخضع الثنائى أمس الاثنين لتنفيذ برنامج استشفائى خاص على هامش تدريبات الكرة الجماعية فى إطار البرنامج البدنى المعد للاعبين، والذى يشرف عليه اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى المقرر لها العاشرة مساء الخميس المقبل على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

لاسارتى يجتمع بظهير الأهلى قبل مواجهة إنبى.. اعرف التفاصيل

عقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى مؤخراً جلسة مع محمد هانى ظهير أيمن الفريق أكد له خلال الجلسة أن استبعاده من مباريات الفريق الفترة الماضية لا يُقلل من قيمته ولا من إمكانياته الفنية. Advertisements وأكد لاسارتى لمحمد هانى أن الجهاز الفنى يثق تماماً فى قدراته الفنية، خاصة أنه أبلى بلاءً حسناً عندما شارك فى مباريات الفريق طوال الموسم الحالى تقريباً على الصعيدين المحلى والأفريقى بل وكان أحد نجوم الفريق بشهادة الجميع. وأوضح المدير الفنى لظهير أيمن الفريق أن الإصابة أبعدته عن بعض المباريات قبل أن يخرج من الحسابات بسبب وجهة نظر فنية لا تُقلل إطلاقاً من قدراته وأمكانياته. ويستعد الأهلى لمباراة إنبى بعد غد الخميس فى الدورى الممتاز، ويتصدر الأحمر قمة الدورى بـ70 نقطة يليه الزمالك بـ66 نقطة، كما أن للأخير مباراة مؤجلة.

الخطيب يجتمع بـ"مبروك" ويطلب تقريرا عن قطاع الناشئين فى الأهلى

عقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى المفوض بشئون كرة القدم بالنادى، اجتماعًا مطولًا، ظهر اليوم، الثلاثاء، مع فتحى مبروك، مدير قطاع الناشئين، وذلك لمناقشة التقرير الخاص بتقييم القطاع، وجميع الفرق فى الأعمار السنية المختلفة على مدار الموسم الماضى.واستعرض فتحى مبروك خلال الاجتماع نتائج الفرق، وتقييمه لها، وتطرق إلى النقاط الإيجابية والسلبية فى القطاع، وطلب محمود الخطيب الاستفسار عن العديد من الأمور الخاصة بمعايير التقييم لشئون القطاع على كافة المستويات، وذلك من أجل توفير المعطيات الكاملة لوضع استراتيجية وخطة شاملة للنهوض بالقطاع فى الموسم القادم؛ حتى يتمكن من الوفاء باحتياجات الفريق الأول لكرة القدم. وتقرر أن يقوم فتحى مبروك بتجهيز قاعدة البيانات المطلوبة والرد على كافة استفسارات رئيس النادى مدعمة بالأرقام، على أن تكون هناك جلسة فى الأسبوع المقبل لاستكمال مرحلة التقييم الخاصة بالموسم الماضى، والاتفاق على رؤية واضحة المعالم فى الموسم الجديد، بما يضمن توفير كافة عوامل النجاح لقطاع الناشئين.