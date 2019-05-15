ترتيب مجموعة الوحدات بعد نتيجة مباراة الوحدات الأردني وهلال القدس اليوم

انتهت نتيجة مباراة الوحدات الأردني وهلال القدس اليوم اليوم، في مباريات كأس الاتحاد الأسيوي 2018/2019، بفوز نادي الوحدات ألأردني، وذلك بنتيجة هدفين دون ردن وفي الأسفل ستجدن ترتيب مجموعة الوحدات وهلال القدس الان.

ترتيب مجموعة الوحدات الأردني الان

الأندية عدد المباريات النقاط الوحدات ستة مباريات 13 نقطة الجيش ستة مباريات 10 نقاط هلال القدس ستة مباريات 8 نقاط النجمة ستة مباريات نقطة واحدة.

مباراة الوحدات الأردني وهلال القدس اليوم، حيث مباراة هلال القدس والوحدات الاردني اليوم الثلاثاء، ستكون هي ضمن مباريات الجولة السادسة، من مباريات المجموعة السادسة، من مباريات كاس الاتحاد الأسيوي، و مباراة الوحدات الأردني وهلال القدس اليوم، يستقبل من خلالها الوحدات ضيفه هلال القدس الفلسطيني، على أرضية ملعب الملك عبد الله الثاني.

بداية مباراة الوحدات الأردني وهلال القدس اليوم مباشرة، ستنطلق ابتداء من الساعة السابعة مساءا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة التاسعة ليلا، بتوقيت مصر المحلي، وفي تمام الساعة العاشرة من ليلة اليوم، بتوقيت الاردن وفلسطين، وهو نفس توقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الوحدات الأردني وهلال القدس اليوم الثلاثاء 14-5-2019، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 3، وذلك بصوت المعلق أحمد البلوشي، كما يمكن متابعة مباراة هلال القدس اليوم ضد الواحدة مباشرة، عل قناة الكأس أش دي 6، وسيتواجد في التعليق من خلالها المعلق مصطفي علوان.