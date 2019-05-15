حلم ميسي قد يسقط بسبب الليفربول

بقي حلم ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في الحصول على جائزة “الكرة الذهبية” والتي تعطي لأفضل لاعب في العالم مهدداً بعد خروج فريق البارسا من الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي يريد قيادة برشلونة للفوز بالثلاثية التاريخية هذا الموسم وهي “الدوري الأسباني، دوري أبطال أوروبا”، كأس إسبانيا، من أجل التتويج بجائزة “الكرة الذهبية” للمرة السادسة في تاريخه، والتغلب على كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وقد حقق ليفربول فوزاً تاريخياً على برشلونة برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بملعب “أنفيلد”، في “إياب” نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول الريمونتادا بعد الهزيمة في الذهاب بثلاثية نظيفة في “كامب نو”، ليصعد فريق محمد صلاح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيُقام بملعب “واندا ميتروبوليتانو” في الأول من يونيو المقبل.