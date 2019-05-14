انت الان تتابع تفاصيل خبر 22.5 مليون يورو تنهي خلافاً بين أتلتيكو مدريد ولشبونة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 11:54 مساءً - وافق أتلتيكو مدريد الإسباني على دفع مبلغ 22.5 مليون يورو إلى سبورتينغ لشبونة بشأن انتقال جيلسون مارتينز إلى صفوفه مقابل وقف النادي البرتغالي ملاحقته قضائياً.

وقال أتلتيكو في بيان يوم الثلاثاء، إنه توصل مع سبورتينغ لشبونة "إلى اتفاق يقضي بقيام النادي البرتغالي بسحب الملاحقة القضائية تجاه نادينا، الذي كان مطالباً بدفع مبلغ معين في ما يتعلق بتسجيل عملية انتقال جيلسون مارتينز في سوق الانتقالات الصيف الماضي".

في حين أكد سبورتينغ لشبونة في بيان له، أن الناديين توصلا الى اتفاق ودي "وتعهد النادي المدريدي بدفع 22.5 مليون يورو في ما يتعلق بعملية انتقال جيلسون مارتينز"، وفقاً لـ"الوكالة الفرنسية".

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ويلعب مارتينز حالياً في صفوف موناكو الفرنسي معاراً من أتلتيكو، والذي قال إنه يستطيع فسخ عقده من طرف واحد مع سبورتينغ لشبونة في نهاية موسم 2017-2018، شأنه في ذلك شأن 8 لاعبين آخرين بعد أزمة داخلية هزت النادي البرتغالي.

واعتبر هؤلاء اللاعبون أنهم في حل من التزاماتهم بعد اجتياح مركز التدريب في النادي من قبل مشجعين ملثمين وعنيفين.

وانتقل مارتينز بعد تلك الحادثة إلى أتلتيكو مدريد، ووقع عقداً لمدة خمس سنوات ما استدعى قيام سبورتينغ لشبونة بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، معتبراً أن ما قام به اللاعب "تصرف غير مقبول"، وطالبوا بالحصول على تعويضات وإنزال عقوبة رياضية بحق اللاعب والنادي الإسباني.

وكان سبورتينغ توصل إلى اتفاق مماثل بشأن حارس مرماه السابق روي باتريسيو المنتقل إلى نادي ولفرهامبتون الإنجليزي الذي سدد مبلغاً مقداره 18 مليون يورو لحل الخلاف بين الطرفين في أكتوبر الماضي.