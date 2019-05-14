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حكم سلوفيني لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا

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خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 11:54 مساءً - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اختيار الحكم السلوفيني دامير سكومينا، لقيادة النهائي الإنجليزي الخالص لدوري أبطال أوروبا بين وتوتنهام هوتسبير، باستاد "واندا متروبوليتانو" في مدريد في أول يونيو القادم.

وأدار سكومينا (42 عاماً)، وهو حكم دولي منذ 2002، أربع مباريات في دوري الأبطال ومباراتين في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وسبق لسكومينا إدارة نهائي الدوري الأوروبي بين أياكس أمستردام ومانشستر يونايتد، في 2017، وكأس السوبر الأوروبية بين وأتليتيكو مدريد، عام 2012.

وفي النهائي في مدريد، سيعاون سكومينا مواطناه يوري برابروتنيك وروبرت فوكان وسيكون الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز حكماً رابعاً.

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