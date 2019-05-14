4 صفقات تسيطر على عقل غوارديولا

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خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 11:54 مساءً - يعتزم بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، إبرام صفقات قوية، الصيف المقبل، تصل قيمتها إلى 200 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من التهديد المحتمل بحرمان النادي من القيد، في ظل اتهامه بتجاوز قواعد اللعب المالي النظيف.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الثلاثاء، فإن غوارديولا لا يسعى لتضييع الوقت، حيث حدد احتياجاته بالفعل، وسيتحرك سريعاً، خاصة أن النادي لديه القدرة على إبرام الصفقات التي يحتاجها.

ووفقاً للصحيفة ذائعة الصيت في إنجلترا، فإن غوارديولا يسعى لضم أربعة لاعبين جدد في مراكز الدفاع والوسط (2) والهجوم، بحسب موقع كوورة.

ويهتم بيب بتخفيف العبء عن لاعبه المخضرم فرناندينيو في وسط الملعب، حيث وقع اختياره على الإسباني الشاب رودري، لاعب أتلتيكو مدريد.

ويمتلك رودري شرطاً جزائياً في عقده بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يجعله صفقة سهلة على مانشستر سيتي، إذا حسم اللاعب رغبته بالانتقال لملعب الاتحاد.

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نفس الأمر ينطبق على الفرنسي حسام عوار، لاعب أولمبيك ليون، الذي واجه السيتي في دوري الأبطال مرتين، وأبدى غوارديولا إعجابه بمستواه.

وفي خط الهجوم حدد غوارديولا اسمين من أجل التعاقد مع أحدهما؛ وهما الصربي لوكا يوفيتش، نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، والبرتغالي جواو فيليكس، لاعب بنفيكا البرتغالي.

لكن المنافسة على يوفيتش ستكون صعبة للغاية؛ حيث يرغب فرانكفورت في الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني مقابل بيعه، في الوقت الذي سيقاتل فيه ريال مدريد أيضاً للحصول على خدماته، بعد أن طلبه زين الدين زيدان مدرب الملكي.

وفي الخط الخلفي يركز غوارديولا على اسمين كلاهما من ليستر سيتي؛ وهما بن تشيلويل، وهاري ماجواير.

وحقق غوارديولا لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني توالياً مع السيتي، لكنه ما زال يحلم بحصد لقب دوري الأبطال.