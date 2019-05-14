انت الان تتابع تفاصيل خبر هل يتم استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا..؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 11:54 مساءً - يواجه بطل الدوري الإنجليزينادي مانشستر سيتي، عقوبة محتملة بالإيقاف عن المشاركات القارية لمدة عام، وذلك لمخالفته قواعد اللعب النظيف الخاصة بالتعاملات المالية.

ونقلت قناة "يورونيوز"، عن مصادر قولها، إن عدداً من أعضاء لجنة للتحقيق المالي بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أوصوا بحرمان سيتي من المشاركة الأوروبية لمدة موسم واحد.

وبحث رئيس اللجنة، إيف لوتيرم، وفريقه أدلة ظهرت بصحيفة "دير شبيغل الألمانية" العام الماضي، زعمت تضخيم سيتي لقيمة صفقة رعاية النادي وذلك بعد أربعة أعوام من تغريم النادي 56.5 مليون يورو بسبب انتهاكات مالية مشابهة.

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ونفت إدارة سيتي أيه مخالفات، في الوقت الذي رفض فيه الاتحاد الأوروبي للعبة التعليق على التحقيق الدائر، إلا أن "صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية"، قالت إن المحققين يسعون الآن لمعاقبة سيتي.

ومن المتوقع أن تصل اللجنة لقرار أخير خلال 48 ساعة، ولكن سيكون من الصعب إيقاف سيتي عن مسابقات الموسم القادم نظراً لضيق الوقت وحق النادي في الطعن على القرار.

ويبقى القرار النهائي في يد رئيس اللجنة، لوتيرم، وهو رئيس وزراء سابق لبلجيكا، حيث لا تعتد اللجنة بإجراء تصويت جماعي لاتخاذ القرارات.

وتسعى لوائح اللعب النظيف الاوروبية إلى منع الأندية من الإنفاق بحد أكثر من إمكانياتها ومدخولاتها المادية والربحية.