الجبلاية تصدر بيانا حول نقل مباراة الأهلي وإنبي

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تحرير:أحمد ثروت ١٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م
الاهلى وانبى
نشر الاتحاد المصرى لكرة القدم عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بيانا حول مباراة الأهلى وإنبى المقبلة وذلك بعد أن طلب مسؤلو القلعة الحمراء خوض المباراة على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية بدلا من خوضها على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، وجاء البيان كالتالي: "أفادت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بأن مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الأسبوع 30 لمسابقة الدوري الممتاز سوف تقام في موعدها ومكانها المقررين سلفًا في العاشرة من مساء بعد غد الخميس باستاد بتروسبورت."
وكان محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى أكد أن الجهاز الفني للقلعة الحمراء، بقيادة مارتين لاسارتي، هو من طلب نقل اللقاء. ويدخل الأهلي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا مساء غدٍ الأربعاء، استعدادًا لمواجهة إنبي، وكان الأهلي قد استأنف تدريباته، أمس الإثنين، على ملعب التتش بالجزيرة
وكان محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى أكد أن الجهاز الفني للقلعة الحمراء، بقيادة مارتين لاسارتي، هو من طلب نقل اللقاء.
ويدخل الأهلي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا مساء غدٍ الأربعاء، استعدادًا لمواجهة إنبي، وكان الأهلي قد استأنف تدريباته، أمس الإثنين، على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب خوض مباراة سموحة مساء السبت الماضي.
وخصص لاسارتي فقرات متنوعة للاعبين للتدريب على كيفية إنهاء الهجمات، والتصويب على المرمى من مختلف الزوايا، وذلك خلال المران الجماعي الذى أقيم على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.
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