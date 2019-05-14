انت الان تتابع برشلونة يسعى للتخلص من كوتينيو بسبب جريزمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ١٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م
كوتينيو
اقترب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، من الرحيل عن صفوف فريق برشلونة هذا الصيف، وفقًا لتقارير الصحف الإسبانية، حيث أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة يدرس بيع كوتينيو من أجل صفقة أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد. وينخفض الشرط الجزائي في عقد الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو، بداية من 1 يوليو المقبل، أوضحت الصحيفة الإسبانية أن فريق برشلونة يريد الاستفادة من بيع البرازيلي فيليب كوتينيو للتعاقد مع أنطوان جريزمان.
وكانت تقارير صحفية فرنسية أشارت إلى أن كوتينيو قد ينضم إلى باريس سان جيرمان الموسم المقبل بسبب رغبة برشلونة في التخلص منه. وتوج فريق برشلونة ببطولة الدوري الإسباني الممتاز بشكل رسمي الأسبوع الماضي برصيد 86 نقطة، علمًا بأن الفريق الكتالوني قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الريمونتادا التاريخية التي
وكانت تقارير صحفية فرنسية أشارت إلى أن كوتينيو قد ينضم إلى باريس سان جيرمان الموسم المقبل بسبب رغبة برشلونة في التخلص منه.
وتوج فريق برشلونة ببطولة الدوري الإسباني الممتاز بشكل رسمي الأسبوع الماضي برصيد 86 نقطة، علمًا بأن الفريق الكتالوني قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الريمونتادا التاريخية التي حققها فريق ليفربول في مباراة إياب نصف النهائي وتغلبه على البرسا برباعية نظيفة في الأنفيلد ليتأهل الريدز إلى المباراة النهائية بنتيجة 4- 3 بمجموع المباراتين.
ويستعد فريق برشلونة لخوض آخر مباريات مسابقة الدوري هذا الموسم أمام فريق إيبار والمقرر إقامتها السبت المقبل في تمام الساعة الثامن مساءً.
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