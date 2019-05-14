رسميًّا.. الرجاء يتعاقد مع لاعب الأهلي السابق

انت الان تتابع رسميًّا.. الرجاء يتعاقد مع لاعب الأهلي السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ م
كوليبالي
تعاقد نادي الرجاء الرياضي المغربي، رسميًا، مع المالي ساليف كوليبالي، مدافع النادي الأهلي السابق، وذلك بعد أشهر قليلة من تولي الفرنسي باتريس كارتيرون، مسؤولية المدير الفني للفريق المغربي. وكان كارتيرون، المدير الفني السابق للنادي الأهلي قد طلب ضم كوليبالي، أثناء قيادته للقلعة الحمراء، في ثاني تجاربه مع اللاعب، بعد أن كان مدربه في صفوف فريق مازيمبي الكونغولي، ليخوض المدافع المالي بذلك تجربته الثالثة تحت قيادة المدرب الفرنسي، بقميص الرجاء المغربي.
وانضم كوليبالي للقلعة الحمراء في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، قبل أن يرحل عن النادي في فترة انتقالات يناير الأخيرة، بعد فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين، وشارك اللاعب مع الفريق في 22 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف بمختلف البطولات. ورحل كارتيرون عن الأهلي في نوفمبر الماضي، عقب خسارة بطولة دوري أبطال إفريقيا،
وانضم كوليبالي للقلعة الحمراء في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، قبل أن يرحل عن النادي في فترة انتقالات يناير الأخيرة، بعد فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين، وشارك اللاعب مع الفريق في 22 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف بمختلف البطولات.
ورحل كارتيرون عن الأهلي في نوفمبر الماضي، عقب خسارة بطولة دوري أبطال إفريقيا، في النهائي أمام الترجي التونسي، ثم الخروج من البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي، قبل أن يتعاقد معه الرجاء المغربي خلفًا للإسباني خوان كارلوس جاريدو.
ونجح كارتيرون في التتويج ببطولة السوبر الإفريقي مع الرجاء، على حساب الترجي، وقرر النادي المغربي بعد ذلك تجديد تعاقده لمدة موسم جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًّا.. الرجاء يتعاقد مع لاعب الأهلي السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.