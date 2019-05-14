انت الان تتابع رسميًّا.. الرجاء يتعاقد مع لاعب الأهلي السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ م

كوليبالي

تعاقد نادي الرجاء الرياضي المغربي، رسميًا، مع المالي ساليف كوليبالي، مدافع النادي الأهلي السابق، وذلك بعد أشهر قليلة من تولي الفرنسي باتريس كارتيرون، مسؤولية المدير الفني للفريق المغربي. وكان كارتيرون، المدير الفني السابق للنادي الأهلي قد طلب ضم كوليبالي، أثناء قيادته للقلعة الحمراء، في ثاني تجاربه مع اللاعب، بعد أن كان مدربه في صفوف فريق مازيمبي الكونغولي، ليخوض المدافع المالي بذلك تجربته الثالثة تحت قيادة المدرب الفرنسي، بقميص الرجاء المغربي.

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وانضم كوليبالي للقلعة الحمراء في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، قبل أن يرحل عن النادي في فترة انتقالات يناير الأخيرة، بعد فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين، وشارك اللاعب مع الفريق في 22 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف بمختلف البطولات. ورحل كارتيرون عن الأهلي في نوفمبر الماضي، عقب خسارة بطولة دوري أبطال إفريقيا،