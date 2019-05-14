انت الان تتابع محمد صلاح من أفضل لاعبي «البريميرليج».. اعرف ترتيبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م

محمد صلاح

كشفت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية، أن مانشيستر سيتي نجح في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للعام الثاني على التوالي، لكن المختلف هذا العام، أن ليفربول كان الأقرب لتحقيق اللقب، وبفارق نقطة واحدة فقط عن حامل اللقب، إذ أكدت أن لاعبي ليفربول كانوا الأفضل على الإطلاق، خلال الموسم الماضي، خاصة خط الهجوم بقيادة السنغالي ساديو ماني والدولي المصري محمد صلاح. وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح احتل المرتبة الخامسة ضمن أفضل 30 لاعب في الدوري الإنجليزي، بعد إحرازه 22 هدفا مع الريدز بالإضافة إلى تمريراته السحرية التي ساهمت في إحراز الكثير من الأهداف.

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وأشارت "تليجراف" إلى أن صلاح لم يقف عند إنجاز الموسم الماضي الذي حققه مع ليفربول وحصوله على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج وهداف المسابقة، وقدم في البطولة المنتهية عروضا أكثر من رائعة، موضحة أن صلاح ما زال لديه الكثير ليقدمه لناديه الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب مباراة نهائي دوري أبطال