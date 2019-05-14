انت الان تتابع سيكازوى حكما لمباراة الزمالك ونهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م

سيكازوى

أعلن الاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" عن حكام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام نظيرة نهضة بركان اليوم الثلاثاء، وذلك فى لقاء ذهاب نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية الذى سيقام بينهما على الملعب البلدى المغربى يوم الأحد المقبل 19 مايو، وسيتولى الحكم الدولى الزامبى جاني سيكازوي إدارة المباراة، والذى تعرض للايقاف العام الماضى بقرار من لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقى، والتحقيق معه على خلفية اتهامه بالفساد وتقاضية رشوة من إدارة الترجى التونسى وأول أغسطس في مباراة نصف نهائي دوري الأبطال .

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وتقدم فريق أول اغسطس الانجولى بشكوى للاتحاد الأفريقي ضد الحكم سيكازوى بعد إلغائه هدفًا صحيحًا للفريق الأنجولي في مباراته أمام فريق الترجي التونسي، قبل أن يتم تبرئته مما نسب إليه من اتهامات. ويستعد الفريق الأبيض لمباراة الأحد المقبل بقيادة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، حيث أكد جروس ثقته