سيكازوى حكما لمباراة الزمالك ونهضة بركان

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تحرير:أحمد ثروت ١٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م
سيكازوى
أعلن الاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" عن حكام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام نظيرة نهضة بركان اليوم الثلاثاء، وذلك فى لقاء ذهاب نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية الذى سيقام بينهما على الملعب البلدى المغربى يوم الأحد المقبل 19 مايو، وسيتولى الحكم الدولى الزامبى جاني سيكازوي إدارة المباراة، والذى تعرض للايقاف العام الماضى بقرار من لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقى، والتحقيق معه على خلفية اتهامه بالفساد وتقاضية رشوة من إدارة الترجى التونسى وأول أغسطس في مباراة نصف نهائي دوري الأبطال .
وتقدم فريق أول اغسطس الانجولى بشكوى للاتحاد الأفريقي ضد الحكم سيكازوى بعد إلغائه هدفًا صحيحًا للفريق الأنجولي في مباراته أمام فريق الترجي التونسي، قبل أن يتم تبرئته مما نسب إليه من اتهامات. ويستعد الفريق الأبيض لمباراة الأحد المقبل بقيادة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، حيث أكد جروس ثقته
وتقدم فريق أول اغسطس الانجولى بشكوى للاتحاد الأفريقي ضد الحكم سيكازوى بعد إلغائه هدفًا صحيحًا للفريق الأنجولي في مباراته أمام فريق الترجي التونسي، قبل أن يتم تبرئته مما نسب إليه من اتهامات.
ويستعد الفريق الأبيض لمباراة الأحد المقبل بقيادة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، حيث أكد جروس ثقته فى اللاعبين وطالبهم بالتركيز وبذل قصاري جهدهم وأن أمامهم محطة واحدة للتتويج بالكونفيدرالية مكونة من مباراتين.
وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي.
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