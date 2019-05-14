انت الان تتابع إسلام جمال يقترب من العودة إلى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ م

إسلام جمال Advertisements

كشف مصدر بنادي الزمالك، إن مسئولي النادي استقروا على إعادة إسلام جمال مدافع فريق طلائع الجيش مطلع الموسم المقبل من جديد بعد انتهاء إعارته لصفوف طلائع الجيش بنهاية الموسم الجاري، حيث أكد المصدر أن مسئولي الزمالك اثنوا على مستوى اللاعب مع فريق الجيش في الموسم الجاري ونجاحه في إثبات نفسه وتقديم أداء رائع وهو ما دفعهم لاتخاذ قرار بالاستفادة منه خلال الموسم المقبل في ظل الخبرات التي اكتسبها اللاعب ما يعد اضافة لدفاع الزمالك خلال الموسم المقبل في حالة عودة اللاعب بشكل رسمي.

ونجح فريق نادي الزمالك في تحقيق الفوز على فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد الماضي على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في مواجهة كانت مؤجلة من الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، والتي على أثرها رفع الفارس الأبيض من رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني