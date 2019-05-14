انت الان تتابع فشل محاولات نقل مباراة الأهلي وإنبي إلى برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م

الأهلي وإنبي

أكد علاء خشب، رئيس نادي إنبي، إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الفريق البترولي على ملعب بترو سبورت، بعد فشل محاولات نقلها إلى استاد الجيش ببرج العرب، وفي نفس الاتجاه ألمح محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن الجهاز الفني للقلعة الحمراء، بقيادة مارتن لاسارتي، هو من طلب نقل اللقاء، لكن على ما يبدو أن هناك صعوبة في الحصول على الموافقات الأمنية، خاصة وأن المباراة متبقي عليها 48 ساعة فقط.

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وكان عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أكد أنه ينتظر موافقة الجهات الأمنية على نقل مباراة الأهلي أمام نظيره إنبي، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، والمحدد لها مساء الخميس المقبل، إلى برج العرب. وقال عامر في تصريحات صحفية، اليوم إنه في حالة عدم وصول