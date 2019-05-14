الامارات | لجنة الانضباط ترفض معاقبة إدريس فتوحي لهذا السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط ترفض معاقبة إدريس فتوحي لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفضت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها أول أمس بمقر الاتحاد في دبي برئاسة نائب رئيس اللجنة المستشار سعيد الحوطي توقيع عقوبة بحق لاعب فريق دبا المحترف المغربي إدريس فتوحي على الرغم من تقديم حكم مباراة فريقه أمام العين ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي تقريرا ضده بداعي الاعتداء على التحكيم، علما أن المباراة انتهت بفوز العين 2-صفر.

وقال عضو اللجنة المتحدث الرسمي حمدان الزيودي في تصريحات صحافية عقب الاجتماع" اللجنة شاهدت الحالة المذكورة في تقرير الحكم ضد اللاعب عبر شريط فيديو ورات أنها لا تستدعي توقيع عقوبة بحقه لذلك تم حفظ التقرير المقدم من الحكم في هذا الخصوص".