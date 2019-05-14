شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أحمد: أمم أفريقيا 2019 في مصر ستكون الأفضل في التاريخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إنه يثق في قدرة مصر على تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019، متوقعا أن تكون المسابقة الأفضل في التاريخ.
وأضاف، في حوار مع مع موقع «إنسايد ورلد فوتبول»، اليوم الثلاثاء: «ثقتي في مصر تصل إلى نسبة 100 %».
وتابع: «كان لدينا مشاكل في أرضيات الملاعب، لكن عمليات التطوير واضحة تماما الآن».
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 خلال الفترة من 12 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، على أن تكون مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة.
ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهم: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).
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