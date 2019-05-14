شكرا لقرائتكم نوير يشكك في إمكانية إنهاء الموسم مع بايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 3 ساعات في 14 مايو 2019 - اخر تحديث في 14 مايو 2019 / 21:26

برلين - أ ف ب - أقر الحارس الألماني الدولي مانويل نوير انه قد لا يكون جاهزا لخوض مباراة فريقه بايرن ميونيخ الحاسمة في الدوري المحلي ضد اينتراخت فرانكفورت (السبت) المقبل.



يغيب نوير عن الملاعب منذ منتصف نيسان (أبريل) الماضي، لإصابة بربلة ساقه، وكان يأمل للعودة إلى صفوف بايرن في مباراته الأخيرة التي تعادل فيها ضد لايبزيغ السبت الماضي.

ويبحث بايرن عن لقبه السابع تواليا في الدوري وسيضمن هذا الانجاز بحال عدم تعثره أمام فرانكفورت، وقال نوير، المتوج بلقب كأس العالم مع المنتخب الألماني عام 2014، خلال حفل حصل فيه على ميدالية رسمية في بافاريا بسبب العمل الخيري لمؤسسته مع الأطفال "لا تزال مباراة فرانكفورت ضمن تفكيري. لا يمكنني القول إذا كنت قادرا على اللعب أم لا. أعمل بجهد ويتعين علينا الانتظار بين يوم وآخر".

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ويتصدر بايرن الترتيب قبل المرحلة الختامية بفارق نقطتين عن غريمه وملاحقه بوروسيا دورتموند، مع أفضلية فارق كبير من الأهداف أيضا (+52 لبايرن مقابل +35 لدورتموند).

وأكد نوير (33 عاما) انه "متفائل" بشأن حصد لقب جديد مع بايرن، علما بأنه غاب عن نهاية الموسم الماضي بعد كسر في قدمه ابعده فترة طويلة عن الملاعب.

وتنتظر بايرن، الذي حمل ألوانه سفن اولرايش في غياب نوير، مباراة هامة أخرى بعد أسبوع في نهائي مسابقة الكأس ضد لايبزيغ.