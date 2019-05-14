شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض الحكام المصريين.. ويهدد بالانسحاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 4 ساعات في 14 مايو 2019 - اخر تحديث في 14 مايو 2019 / 20:58

هدد رئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور بالانسحاب من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، في حال أسندت مهمة إدارة مبارياته المتبقية في الدوري المحلي لحكام مصريين، مشدداً على أنه أبلغ رئيس لجنة الحكام عصام عبد الفتاح بهذا القرار وطالبه بجلب حكام أجانب.



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وأوضح أن ناديه لن يواجه غريمه الأهلي في الثالث من حزيران (يونيو) المقبل، بحسب ما أعلنت لجنة المسابقات، موضحاً أن لقاء القمة سيؤجل إلى ما بعد بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 تموز (يوليو) المقبلين.

من جهته، أجرى حارس الزمالك البديل عماد السيد جراحة إثر إصابته بكسر في أحد أصابعه مباراة فريقه مع الداخلية في الدوري المصري، وأفاد الموقع الرسمي للنادي "الأبيض" بأن الحارس سيغيب ما بين 4 إلى 6 أسابيع.

من جانب آخر، تلقى الاتحاد المصري خطاباً رسمياً من مجلس إدارة الأهلي يطلب فيه نقل مباراته مع إنبى الخميس المقبل، من ملعب بتروسبورت في القاهرة إلى ملعب برج العرب في الإسكندرية. ويتصدر الفريق "الأحمر" المسابقة برصيد 70 نقطة بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك. واطمئن الجهاز الطبي لحامل اللقب على جاهزية صانع الألعاب وليد سليمان بعد شكواه من إصابته بشد في مباراة سموحة الأخيرة.

من جانبه، طالب المهاجم المغربي وليد أزارو إدارة الأهلي تأجيل تمديد عقده حتى فترة الانتقالات الصيفية، إذ ينتظر اللاعب عرضاً رسمياً من أحد الأندية الأوروبية، علما أن أزارو تلقى عرضاً من نادي هبى فورتشن الصيني في مقابل 9.5 مليون دولار.