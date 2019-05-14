شكرا لقرائتكم نجم كرة السلة توني باركر يشتري محطّة تزلّج "لردّ المعروف" لفرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - غرونوبل (فرنسا) - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 14 مايو 2019 - اخر تحديث في 14 مايو 2019 / 20:19

اشترى نجم كرة السلة الفرنسي توني باركر محطّة تزلّج في شرق فرنسا، في خطوة هدفها الأساسي "ردّ المعروف" لبلده و"استحداث فرص عمل ومساعدة الشباب"، وفق تعبيره.



وأكّدت الشركة القيّمة على منتجع التزلّج في فيلار-دو -لانس إبرامها عقد شراء مع باركر الفائز أربع مرات مع فريق "سان أنتونيو سبيرز" بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأكد باركر أنه لا ينوي مع شركائه تحويل المحطّة إلى "موقع هوليوودي"، بل أنه يريد "ردّ المعروف" لفرنسا و"استحداث فرص عمل ومساعدة الشباب".

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وصرّح من الموقع: "أولي أهمية كبيرة لمغامرات البشر ولفرنسا ومن المهمّ بالنسبة إلي أن أردّ المعروف".

وأقرّ بأنه لم يمارس "يوماً رياضة التزلّج" بسبب العقود التي أبرمها، غير أن زوجته وابنيه "يعشقون" هذه الرياضة.

ويقضي الهدف من المشروع بتطوير النشاطات الصيفية في المحطّة.