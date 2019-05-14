شكرا لقرائتكم باليرمو إلى الدرجة الثالثة الايطالية بسبب مخالفات مالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب - | منذ 7 ساعات في 14 مايو 2019 - اخر تحديث في 14 مايو 2019 / 15:28

أصدرت اللجنة التأديبية في الاتحاد الايطالي لكرة القدم (الاثنين) قراراً يقضي بهبوط فريق باليرمو الذي كان من المقرر ان يخوض دورة فاصلة من أجل الصعود إلى الدرجة الاولى، إلى الدرجة الثالثة بسبب مخالفات مالية.



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واوضح الاتحاد المحلي في بيان أنه قرر "إسقاط باليرمو الى المركز الاخير في الدرجة الثانية" وبالتالي الهبوط الى الثالثة بسبب انتهاء بطولة الدرجة الثانية.

وتوجه اتهامات الى نادي جزيرة صقلية بمخالفات في الادارة المالية من قبل العديد من المسؤولين السابقين، بمن فيهم رئيسه السابق ماوريتسيو تسامباريني.

وأنهى باليرمو دوري الدرجة الثانية في المركز الثالث وكان يتوجب عليه خوض دورة فاصلة للتأهل الى الاولى بمواجهة أندية بينيفينتو وبيسكارا وهيلاس فيرونا ولا سبيتسيا وسيتاديلا.

وفي حال تم تثبيت عقوبة باليرمو من المرجح تأجيل هذه الدورة، على ان يحل بيروجيا بدلا منه.