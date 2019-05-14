شكرا لقرائتكم الاتحاد الأوروبي سيوصي باستبعاد مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لوس انجليس -أ ف ب - | منذ 9 ساعات في 14 مايو 2019 - اخر تحديث في 14 مايو 2019 / 15:26

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" على موقعها الإلكتروني (الاثنين) أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيوصي باستبعاد مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بسبب خروقاته لقوانين اللعب المالي النظيف.



وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن الاتحاد الأوروبي يرغب في استبعاد لموسم واحد بطل الدوري الإنكليزي في العامين الأخيرين من المسابقة القارية العريقة التي لم يسبق له الظفر بلقبها.

وأضافت أن الاتحاد الاوروبي سيعلن قراره اعتبارا من هذا الأسبوع.

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وأوضحت نيويورك تايمز أنه "ليس واضحا ما إذا كان هذا الاستبعاد، في حال إقراره، سينفذ بأثر فوري الموسم المقبل (2019-2020) أو الموسم بعد المقبل (2020-2021).

وتابعت الصحيفة الأميركية استنادا إلى "أشخاص مقربين من الملف" دون تسميتهم أن الاتحاد الاوروبي يريد معاقبة مانشستر سيتي، المملوك منذ عام 2008 من الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على إدلائه بتصريحات خاطئة خلال تحقيق سابق ومبالغته في تقدير عقود الرعاية.

ويخضع مانشستر سيتي لتحقيق جديد من الاتحاد الأوروبي بخصوص "العديد من الانتهاكات المزعومة" لقواعد اللعب المالي النظيف منذ مطلع آذار (مارس) الماضي. كما أعلن بعدها الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي يدير بطولة إنكلترا لكرة القدم، أنه يحقق أيضا في الشؤون المالية لمانشستر سيتي.