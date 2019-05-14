شكرا لقرائتكم وادي دجله يحسم الشوط الأول بهدف نظيف أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز و وادى دجلة، التى تجمعهما حاليًا، على ستاد الدفاع الجوى، فى إطار الجولة الـ 32 بالدورى الممتاز، لصالح الفريق الدجلاوى بتقدمه بهدف نظيفه أحرزه محمد هلال فى الدقيقة 9، بعد تمريرة سحرية من السنغالى إبراهيما نداى.

وسيطر الفريق الدجلاوى على مجريات الشوط، وأهدر محمد هلال وإبراهيما نداى أكثر من هدف محقق أمام مرمى المهدى سليمان، وألغى الحكم المكسيكى الهدف الثانى لدجلة الذى أحرزه هلال فى الدقيقة 16 من عمر المباراة بداعي التسلل.

فى المقابل حاول لاعبو بيراميدز إدراك هدف التعادل وكاد أن يسجل البوركينى إيريك تراورى إلا أن محمد عبد المنصف حارس مرمى دجلة نجح فى التصدى لتسديدة اللاعب البوركينى فى الدقيقة 25، وحافظ على نظافة شباكه.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. فى حراسة المرمى: المهدى سليمان، فى الدفاع: عمر جابر - على جبر - عمر الميدانى - رجب بكار، فى الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراورى - محمد مجدى قفشة - عبد الله السعيد، فى الهجوم: كينو - عمر خربين.

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وضم تشكيل دجلة كلاً من.. فى حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، فى الدفاع: إسحاقو يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعى - محمد عادل جمعة، فى الوسط: أحمد سعيد - بوزاس فاسيلوس - محمد عبد العاطى - إبراهيما نداى، فى الهجوم: محمد هلال - أحمد حسن.

ويدخل بيراميدز اللقاء محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى العام برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن الزمالك صاحب المركز الثانى، وذلك بعد أن خاض بيراميدز 32 مباراة فاز فى 18، وتعادل فى 11 وتلقى الهزيمة مرتين.

على الجانب الآخر يدخل وادى دجلة اللقاء محتلاً المركز الـ13 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة، بعد أن خاض 31 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 8 وتلقى الخسارة فى 14 لقاء آخر.